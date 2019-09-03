تفاصيل زيارة سلامة لمطار معيتيقة الدولي

قام المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مطار معيتيقة الدولي للاطلاع على الأضرار التي لحقت به جراء القصف الذي تعرض له خلال الأيام الماضية.

وأعرب سلامة-أثناء الزيارة التي رافقه خلالها وزيري الداخلية والمواصلات بحكومة الوفاق ومسؤولي المطار وشركات الطيران-عن إدانته الشديدة لاستمرار القصف وترويع المسافرين ومنتسبي المطار.

وخلال الزيارة التقى سلامة مع قيادات هيئة الطيران المدني ومطار معيتيقة الدولي وشركات الطيران العاملة في المطار، واستمع إلى سرد مفصل عن أضرار القصف المتكرر التي لحقت بالمسافرين والطائرات والمطار والملاحة بشكل عام.

وأكد سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده في المطار، أن الاعتداءات المتكررة على المطار الذي يعد أحد أهم منافذ ليبيا للعالم أمر غير قانوني ولا أخلاقي وغير مبرر، وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن البعثة ستبذل ما وسعها لإحاطة الجهات الدولية المعنية.

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