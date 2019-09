المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، أن “هناك انشقاق مجموعة من ميليشيا غنيوة الككلي”.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ” عناصر من ميليشيا غنيوة انسحبت من محور القتال بطريق المطار بالسيارات المسلحة الخاصة بهم في طرابلس”.

