عودة 243 مصريا من ليبيا وعبور 334 شاحنة عبر منفذ السلوم

المتوسط:

عاد 243 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري، بينهم 214 سافروا بصورة شرعية و29 بصورة غير شرعية، وعبرت 334 شاحنة في الاتجاهين، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن محافظة مرسى مطروح المصرية اللواء رضا العمدة – في بيان اليوم الثلاثاء – “إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1204 أشخاص عبر المنفذ، منهم 329 مصريا و875 ليبيا”.

وأضاف أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 215 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، كم تم إنهاء إجراءات وصول 119 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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