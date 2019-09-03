عقوب يعد بحلحلة كافة مشاكل القطاع الصحي في بلدية البيضاء

استقبل وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب ،الثلاثاء ،بمقر ديوان الوزارة في البيضاء ،عدد من النشاطين وشباب منطقة الجبل الأخضر وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني ،بحث سُبل تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية، للمساهمة في آلية دعم وزارة الصحة، وحل المشكلات الطارئة وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

و استعرض الوزير خلال اللقاء، خطة وإستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019، بإعلان عام الرعاية الأولية في البلاد، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن والمشاكل التي يواجها قطاع الصحة في ليبيا عمومًا.

كما بحث عقوب سيّر عمل المنشآت الصحية والطبية، والمستشفيات العامة والتعليمية والقروية بالبلدية، وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين، وصولا إلى مستوى أداء أفضل يُلبي احتياجات المواطن، وتطوير جودة الخدمة، ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقًا لإستراتيجية ورؤية وأهداف الوزارة.

و طالب الوفد من وزارة الصحة بصرف المخصصات المالية الممنوحة للمرافق الصحية داخل نطاق بلدية الجبل الأخضر ، وتحسين الأوضاع الصحية بمستشفى الثورة المركزي التعليمي، وسرعة تنفيذ واستكمال المشاريع الصحية من قبل الشركات المنفذة، ودراسة تقديرات نسب الانجاز من قبل وزارة الصحة، وحلحلة كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة.

يشار أن الحكومة الليبية المؤقتة، كانت قد أصدرت خلال عام 2019، عدة قرارات لصالح قطاع الصحة في بلدية البيضاء، والمتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتوسعة عدد من المرافق الصحية ببلدية البيضاء وما جاورها، بقيمه مالية تقديرية تبلغ (62) مليون دينار ليبي، لاستحداث وتطوير المراكز الصحية، ووحدات الرعاية الصحية والعيادات المجمعة، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية والعلمية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا