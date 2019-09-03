مطالبًا المجتمع الدولي بملاحقة الجناة.. باشاغا يطالب المجتمع الدولي بإصدار قرارات ضد مستهدفي معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، واستنكرت بأشد العبارات استهداف مطار معيتيقة الدولي، مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على استصدار القرارات اللازمة بحظر قصف المنشآت المدنية وإدانة من يقوم بذلك وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية.

وعددت داخلية الوفاق، في بيان نشره مكتبها الإعلامي، اليوم الثلاثاء، المرات التي استهدف فيها المطار في الفترة ما بين 21 يونيو الماضي، إلى الأول من سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان، أن المطار استهدف في هذه الفترة 11 مرة، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 9 آخرين، وأوقفت حركة الملاحة الجوية بالمطار 8 مرات.

وأشار البيان، إلى أن القصف الذي تعرض له المطار تزامن مع وصول طائرة للحجاج الليبيين ما أدى إصابة عدد منهم بجروح و”قلب الفرحة بعودتهم إلى حزن وهلع وخوف”، بالإضافة إلى إحداث أضرار بالطائرات وبالبنية التحتية للمطار “المدني” ما يشكل جريمة إرهابية وضد الإنسانية، متعهدة بملاحقة مرتكبيها.

وكانت مليشيات مسلحة استهدفت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس طرابلس، ليل السبت، بالتزامن مع وصول رحلة تحمل عددا من الحجاج الليبيين، وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها أوفدت فريقا لتقييم الوضع في مطار معيتيقة الدولي، مشيرة إلى أن الفريق تمكن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار.

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