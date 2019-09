عقيلة صالح: أفريقيا لها دور هام في حل الأزمة الليبية

المتوسط:

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمطار الأبرق الدولي “لوران انجون بابا” رئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى، و “موليو مبو دو نتيان ” المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، والوفد المرافق لهم من البرلمان الوطني بأفريقيا الوسطى ووزارة الخارجية في مقدمتهم وكيل وزارة الخارجية بدولة أفريقيا الوسطى، القائم بأعمال سفارة ليبيا بأفريقيا الوسطى بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب و وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور” الهادي الحويج”.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمته في أثناء الترحيب بالوفد على عمق العلاقات التاريخية بين دولة ليبيا وأفريقيا الوسطى كما تطرق للتجربة التي عانتها أفريقيا الوسطى وما تعانيه ليبيا، مؤكدا على أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية.

وتطرق صالح إلى الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي، إضافة إلى تاريخ ليبيا في الجهاد والنضال ضد المستعمر، موضحا الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف وتطهير كامل التراب الليبي.

وقدم “لوران أنجون بابا” شكره وامتنانه باسمه وباسم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى رئيس مجلس النواب على توجيه الدعوة لهم لزيارة ليبيا، مؤكدا دعم بلاده الكامل لمجلس النواب الليبي وبأن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين وبأن جمهورية أفريقيا الوسطى عانت من المجموعات المسلحة كما تعاني ليبيا الآن وعاشت معاناة الشعب الليبي وبأننا يجب أن نضع أيدينا بأيدي بعض لتجاوز كل التحديات التي تواجهنا.

وأضاف ” لوران ” بأنني أنتهز هذه الفرصة لنعبر على دعمنا الكامل لرئيس مجلس النواب ومجلس النواب الليبي ونتمنى أن يعود السلام لليبيا وبأن مجلس النواب هو الضامن لوحدة البلاد لأنه ممثل لأطراف الشعب الليبي كافة”.

