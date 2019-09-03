بالصور .. سلامة يطلع على موقع القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا، رفقة ووزير المواصلات ميلاد معتوق، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ووكيل وزارة المواصلات ورئيس جهاز المخابرات الليبية مساء اليوم الثلاثاء بجولة داخل مطار معيتيقة الدولي.

ووقف المسؤولين بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، على موقع القصف الذي تعرض له المطار، جراء الاعتداءات المتكررة عليه، والذي أدي الي إصابة عدد من الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة وعدد من الطائرات.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أدانت واستنكرت بأشد العبارات استهداف مطار معيتيقة الدولي، مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على استصدار القرارات اللازمة بحظر قصف المنشآت المدنية وإدانة من يقوم بذلك وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية.

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