سلامة يتفقد مواقع القصف بمطار معيتيقة ويلتقي باشاغا ومعتوق وقيادات الطيران المدني

تفقد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، لدى وصوله صباح اليوم قادمًا من القاهرة إلى مطار معيتيقة، المواقع التي تعرضت للقصف داخل المطار، وفق ما أعلنته البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكان في استقبال سلامة لدى وصوله إلى أرض المطار كل من المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، ووزارة المواصلات المهندس ميلاد معتوق، وقيادات هيئة الطيران المدني ومطار معيتيقة الدولي وشركات الطيران العاملة في المطار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن سلامة قام رفقة باشاغا ومعتوق ومسؤولي المطار وشركات الطيران «بزيارة موقع القصف الذي تعرض له المطار يوم الأحد، واطلع على الأضرار التي لحقت بالطيارة المدنية التي أوصلت مئات الحجاج، وعبر عن إدانته الشديدة لاستمرار القصف وترويع المسافرين ومنتسبي المطار».

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وأضافت البعثة أن سلامة بحث مع باشاغا ومعتوق «عقب وصوله، وضع المطار بعد إعلان تعليق الرحلات جراء القصف الذي تعرض له الأحد الماضي ونجم عنه وقوع إصابات بين المسافرين».

وأضافت البعثة أن سلامة التقى أيضًا قيادات هيئة الطيران المدني ومطار معيتيقة الدولي وشركات الطيران العاملة في المطار، بحضور باشاغا ومعتوق واستمع منهم إلى سرد مفصل عن أضرار القصف المتكرر التي لحقت بالمسافرين والطائرات والمطار والملاحة بشكل عام.

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وعقد سلامة مؤتمرًا صحفيًّا رفقة معتوق وباشاغا في مطار معيتيقة أكد خلاله أن «الاعتداءات المتكررة على المطار، الذي يعد أحد أهم منافذ ليبيا للعالم، أمر غير قانوني ولا أخلاقي وغير مبرر، وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. كما أكد أن البعثة ستبذل ما وسعها لإحاطة الجهات الدولية المعنية».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في بيان اليوم، إن مطار معيتيقة تعرض لأكثر من 11 هجومًا منذ يوم 21 يونيو الماضي، وذلك بعد قصف صاروخي تعرض له المطار فجر السبت الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية في البيان «مقتل موظف بمكتب السلامة المدنية إثر إحدى الهجمات على المطار»، مشيرة إلى «اعتداءات أخرى استهدفت مطاري مصراتة وزوارة الدوليين».

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