اجتماع أمني موسّع ببنغازي

عقد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم رؤساء مراكز الشرطة في المدينة ،ناقش خلاله الوضع الأمني في اختصاص هذه المراكز، وآخر التطورات الأمنية، وما تم اتخاذه من تدابير أمنية حيالها، ودور مراكز الشرطة من خلال الخطة الأمنية الموضوعة لرفع الأداء الأمني في المدينة.

ووعد عميد عادل عبد العزيز بالعمل على تذليل الصعوبات، من أجل الرفع من كفاءة العمل الأمني للمراكز، كونها هي الدائرة الأولى التي ينعقد عليها أي عمل أمني صحيح ،كما بحث عميد عادل عبد العزيز خلال الاجتماع، آلية العمل الإداري والحركة المستندية التي تربط المراكز بإدارة المديرية، وتم تسجيل بعض الملاحظات ومناقشتها، ووضع تحسينات عليها تسهيلا وتبسيطًا لها.

و حضر الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية، مساعد الشؤون الأمنية عميد سعد الشامخ، وعقيد خالد عبد الله حيدر عن قسم المعلومات بالمديرية، ورؤساء مراكز شرطة البركة عقيد سالم بو فارس، ورئيس مركز شرطة الفويهات عقيد فيصل هويدي، ورئيس مركز شرطة الحدائق عقيد منصور الجديدي، ورئيس مركز شرطة العروبة عقيد عاطف حبارة، ورئيس مركز شرطة الصابري رائد طارق نجم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا