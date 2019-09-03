السراج: الإعتداء على العاصمة يعد إستهانة بالثورة والتضحيات للتخلص من الديكتاتورية

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وعدد من أعضاء المجلس.

السراج افتتح اللقاء بحسب مكتبه الاعلامي بكلمة اكد فيها على نهج التشاور ، مدعياً بأن ما وصفه بـ”الاعتداء” الذي وقع لا يقتصر على العاصمة بل هو اعتداء على حلم الليبيين ببناء الدولة المدنية الديمقراطية، كما يمثل استهانة بـ”ثورتهم” وما قدموه من تضحيات للتخلص من الديكتاتورية وحكم الفرد.

وجدد التأكيد على موقفه بضرورة دحر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) ، وتقديم المسؤولين عن ما وقع من انتهاكات جسيمة إلى العدالة، كما أشار الى موقفه تجاه المسار السياسي والمبادرة التي طرحها بالخصوص.

وقال السراج ان المطلوب من هذا اللقاء والاجتماعات التي تليه طرح كل ما يشغل عقول الليبيين، للعمل معا على صياغة الإجابة الأمثل بقدر المستطاع، لتكون المحصلة رؤية مشتركة هي عماد لمشروع وطني للمرحلة الحالية وما بعدها.

وبعد كلمته المختصرة فتح رئيس الرئاسي باب النقاش حيث عرض المشاركين تصوراتهم ووجهات نظرهم في ما يجري على الأرض وكيفية مواجهة ما هو متوقع على الصعيدين العسكري والسياسي محليا وإقليميا ودوليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية