“تسييري بنغازي” يُشكل لجنة لجباية الرسوم

قرر المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الثلاثاء، تشكيل لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس التسييري، لمُناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بسير العمل بالبلدية وزيادة وتيرة العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.

وقالت البلدية في بيان إن المجلس اعتمد تشكيل لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار بالبلدية بهدف البدء في جباية الرسوم المالية المُقررة قانوناً لصالح البلدية وتفعيل ملف الاستثمار في البلدية وتشجيع القطاع الخاص من أجل المساهمة في تطوير الخدمات في المدينة.

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