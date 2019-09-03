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“تسييري بنغازي” يُشكل لجنة لجباية الرسوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الثلاثاء، تشكيل لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس التسييري، لمُناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بسير العمل بالبلدية وزيادة وتيرة العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.

وقالت البلدية في بيان إن المجلس اعتمد تشكيل لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار بالبلدية بهدف البدء في جباية الرسوم المالية المُقررة قانوناً لصالح البلدية وتفعيل ملف الاستثمار في البلدية وتشجيع القطاع الخاص من أجل المساهمة في تطوير الخدمات في المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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