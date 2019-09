المتوسط:

أكد عضو المجلس الاستشاري للدولة بلقاسم قزيط، أنه ” خلال الأيام القادمة سيتم حل سياسي دون رفع سقف التوقعات”.

وأكمل قزيط، أن “الوضع في طرابلس كان أفضل في مارس وأبريل في ظل عدم وجود إرادة حقيقية للمجتمع الدولي لإنجاز حل سياسي في ليبيا”.

وأوضح قزيط، في تصريحات له ، أن ” بعد مرور 5 أشهر على الأوضاع في طرابلس أصبح الحديث عن ضرورة حل سياسي للأزمة الليبية”.

The post قزيط: أتوقع اللجوء إلى الحل السياسي دون رفع سقف التوقعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية