مدير أمن بنغازي يبحث سير العمل بمراكز الشرطة في المدينة

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال)- عقد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم رؤساء مراكز الشرطة في المدينة.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية، مساعد الشؤون الأمنية عميد سعد الشامخ، وعقيد خالد عبد الله حيدر عن قسم المعلومات بالمديرية، ورؤساء مراكز شرطة البركة عقيد سالم بو فارس، ورئيس مركز شرطة الفويهات عقيد فيصل هويدي، ورئيس مركز شرطة الحدائق عقيد منصور الجديدي، ورئيس مركز شرطة العروبة عقيد عاطف حبارة، ورئيس مركز شرطة الصابري رائد طارق نجم.

وناقش عميد عادل عبد العزيز خلال الاجتماع، الوضع الأمني في اختصاص هذه المراكز، وآخر التطورات الأمنية، وما تم اتخاذه من تدابير أمنية حيالها، ودور مراكز الشرطة من خلال الخطة الأمنية الموضوعة لرفع الأداء الأمني في المدينة.

واستمع عميد عادل عبد العزيز من رؤساء المراكز، للمشاكل التي تُعاني منها المراكز، وتُؤثر سلبًا على أدائها الأمني، وفي أولوياتها نقص الإمكانيات.

ووعد عميد عادل عبد العزيز بالعمل على تذليل الصعوبات، من أجل الرفع من كفاءة العمل الأمني للمراكز، كونها هي الدائرة الأولى التي ينعقد عليها أي عمل أمني صحيح.

كما بحث عميد عادل عبد العزيز خلال الاجتماع، آلية العمل الإداري والحركة المستندية التي تربط المراكز بإدارة المديرية، وتم تسجيل بعض الملاحظات ومناقشتها، ووضع تحسينات عليها تسهيلا وتبسيطًا لها.

ونوه عميد عادل عبد العزيز للدور الذي تقوم به مراكز الشرطة، من خلال رؤسائها الحاضرين، على الرغم مما تُعانيه من نقص حاد في الإمكانيات وحثهم على بذل المزيد. (وال- بنغازي) ع ع

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