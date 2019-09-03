جهود الأمن تؤتي أكلها بمحطة وقود تيجي

يواصل رجال البحث الجنائي التابعون لمديرية أمن باطن الجبل الليل بالنهار من أجل تأمين وراحة المواطن، والإشراف على العدادات الخاصة بمضخات الوقود وتنظيم العمل بمحطة وقود تيجي.

يشار إلى أن رجال البحث الجنائي يقومون بأداء هذا العمل منذ عام 2017 حتى الآن، إذ استطاعوا تأمين وتنظيم عمل المحطة بشكل أراح المواطنين.

كما تم تشكيل لجنة جديدة أضيفت للمحطة من قبل المجلس البلدي باطن الجبل من أجل تسهيل العمل بالمحطة والعمل بالبطاقات لتكون العملية أكثر نظاماً .

وأعرب مواطنون عن ارتياحهم بالعمل الذي يقومون به رجال الأمن واللجنة الجديدة بالمحطة وصاحب المحطة، كما شاطرهم بعض المارين بتيجي والقاصدين تونس عبر منفذ وازن نفس الرأي.

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