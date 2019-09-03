السراج يناقش مع «الأعلى للدولة» صياغة رؤية مشتركة للمرحلة الحالية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعدد من أعضاء المجلس لمناقشة تطورات الأزمة السياسية وحرب العاصمة.

وأكد السراج في كلمته بالاجتماع على استمرار «نهج التشاور»، موضحًا حسب بيان نشرته حكومة الوفاق عبر «فيسبوك»، إن «المطلوب من هذا اللقاء والاجتماعات لصياغة رؤية مشتركة هي عماد لمشروع وطني للمرحلة الحالية وما بعدها».

وأشار البيان إلى أن «المشاركين عرضوا تصوراتهم ووجهات نظرهم في ما يجري على الأرض».

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