محلل سياسي:  تركيا ترسل السلاح إلى ليبيا بتمويل قطري

أكد مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، محمد الأسمر،” أن الصمت الدولي تجاه التجاوزات التركية القطرية في ليبيا، إلى عمليات التوازن حول ما يتعلق بالأحداث في سوريا، وما تعرضت له تركيا في صفقة منظومة “إس 400″، وعدم استكمال صفقة “إف -34”.

وأكمل الأسمر، في تصريحات تليفزيونية له، أن “العالم لا يضغط على تركيا في الملف الليبي، ربما يتمهل كثيرًا من الوقت، وسيكون ذلك على حساب الشعب الليبي”.

وأضاف الأسمر، أن” تركيا تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، مشير إلى توريد السلاح إلى ليبيا، بتمويل قطري بحت”.

