صالح يستقبل وفدا رفيع المستوى من دولة افريقيا الوسطى

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمطار الأبرق الدولي ،مساء الثلاثاء ،” لوران انجون بابا ” رئيس البرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى و ” موليو مبو دو نتيان ” مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية والوفد رفيع المستوى المرافق لهم من البرلمان الوطني بافريقيا الوسطى ووزارة الخارجية.

وكان في مقدمة الوفد وكيل وزارة الخارجية بدولة افريقيا الوسطى والقائم بأعمال سفارة ليبيا بافريقيا الوسطى بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب و وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور” الهادي الحويج”.

و أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمته أثناء الترحيب بالوفد على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ودولة افريقيا الوسطى كما تطرق للتجربة التي عانتها افريقيا الوسطى وما تعانيه ليبيا .

من جانبه أكد” لوران انجون بابا ” ، دعم بلاده الكامل لمجلس النواب الليبي وبأن هذه الزيارة تاتي في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين وبأن جمهورية أفريقيا الوسطى عانت من المجموعات المسلحة كما تعاني ليبيا الآن وعاشت نفس معاناة الشعب الليبي.

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