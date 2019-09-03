مدير أمن بنغازي يناقش التطورات الأمنية مع رؤساء مراكز للشرطة

ناقش مدير أمن بنغازي، ، العميد عادل عبد العزيز، «لوضع الأمني والتطورات الأمنية»، مع رؤساء مراكز شرطة، البركة ، والفويهات، والحدائق، والعروبة، الصابري.

وقال مكتب الإعلام الأمني الثلاثاء، إن مدير أمن بنغازي«اطلع من خلال رؤساء المراكز السالفة الذكر على المشاكل التي تعاني منها المراكز والتي تؤثر سلبا على أدائها الأمني وفي أولوياتها نقص الإمكانيات».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن العميد عادل عبد العزيز «وعد بالعمل على تذليلها للرفع من كفاءة العمل الأمني للمراكز كونها هي الدائرة الأولى التي ينعقد عليها أي عمل أمني صحيح».

كما ناقش مدير أمن بنغازي «الحضور آلية العمل الإداري والحركة المستندية التي تربط المراكز بإدارة المديرية وجرى تسجيل بعض الملاحظات ومناقشتها ووضع تحسينات عليها تسهيلا وتبسيطا لها».

حضر الاجتماع مساعد الشؤون الأمنية عميد سعد الشامخ، ومن قسم المعلومات عقيد خالد عبدالله حيدر و رئيس مركز شرطة البركة عقيد سالم بو فارس، ورئيس مركز شرطة الفويهات عقيد فيصل اهويدي، ورئيس مركز شرطة الحدائق عقيد منصور الجديدي، ورئيس مركز شرطة العروبة عقيد عاطف احبارة، ورئيس مركز شرطة الصابري رائد طارق نجم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا