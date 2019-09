المتوسط:

عقد رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج مساء الثلاثاء اجتماعا مع رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري وعدد من أعضاء المجلس.

وقال السراج، إن المطلوب من هذا اللقاء والاجتماعات التي تليه طرح كل ما يشغل عقول الليبيين، للعمل معا على صياغة الإجابة الأمثل بقدر المستطاع، لتكون المحصلة رؤية مشتركة هي عماد لمشروع وطني للمرحلة الحالية وما بعدها.

