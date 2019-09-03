هون .. اجتماع “بلدي” الجفرة مع مجلس الحكماء  

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عقد مجلس الحكماء والشورى لبلدية الجفرة إجتماعا موسعاً بمكتب عميد بلدية الجفرة في مدينة هون، بحضور غالبية أعضاء مجلس الحكماء مع عميد وأعضاء المجلس البلدي لمناقشة الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي لمجلس الحكماء والشورى وكذلك المجلس البلدي.

تطرق الحضور إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها بلدية الجفرة وفي مقدمتها شح السيولة النقدية بمصارف مدن البلدية وندرة الوقود وصعوبة وصولها لمحطات المنطقة والاشكاليات المستمرة في إمدادات مدن المنطقة بالمياه الصالحة للشرب وتفاقم مشكلة القمامة بين الفترة والأخرى .

أكد عميد بلدية الجفرة “عثمان حسونة” ورئيس مجلس الحكماء والشورى بالجفرة “أحمد بوطالب”، لقناة 218 الحرص الدائم والمستمر -من المجلسين- في التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بشكل رسمي واجتماعي للوصول إلى حل معظم هذه المشاكل وتخفيف العبء عن المواطنين ببلدية الجفرة، التي تبقى بلدية تنعم بالسلم والأمن الاجتماعيين ما يدل على مدى الوعي التام والتكاتف المستمر لمدن البلدية مع بعضها البعض وجعل البلدية بكل نسيجها الاجتماعي واحة للسلم والتواصل بين جميع الليبيين رغم كل الأزمات والصراعات في البلاد, وهذا يؤكد الدور البارز والفعال الذي يقوم به مجلس الحكماء والشورى بالبلدية مع مجلسها البلدي وكافة فروعها البلدية في مدنها الخمس .

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