بدر.. الحرس البلدي يضبط مواد منتهية الصلاحية

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قام أعضاء الحرس البلدي التابعين لإدارة المراكز في منطقة باطن الجبل بضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية من بعض من المحال التجارية في بلدة “بدر”، ليتم التخلص منها وتجميعها بالطرق القانونية والصحية.

وقال حسن كازوز رئيس مركز الحرس البلدي بدر، إن رجال الحرس البلدي يعملون بإمكانيات بسيطة مع هذا لم يتوانوا عن أن يساهموا بما توفر لديهم من إمكانات محدودة في ضبط ومصادرة واتلاف المواد الفاسدة والمستهلكة من المحلات التجارية والصيدليات والتفتيش على المخابز ومكافحة العبث بمثل هذه المواد التي يستعملها المواطن وإهمال الرقابة عليها يمثل خطر على صحته وحياته.

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