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بدر.. الحرس البلدي يضبط مواد منتهية الصلاحية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

قام أعضاء الحرس البلدي التابعين لإدارة المراكز في منطقة باطن الجبل بضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية من بعض من المحال التجارية في بلدة “بدر”، ليتم التخلص منها وتجميعها بالطرق القانونية والصحية.

وقال حسن كازوز رئيس مركز الحرس البلدي بدر، إن رجال الحرس البلدي يعملون بإمكانيات بسيطة مع هذا لم يتوانوا عن أن يساهموا بما توفر لديهم من إمكانات محدودة في ضبط ومصادرة واتلاف المواد الفاسدة والمستهلكة من المحلات التجارية والصيدليات والتفتيش على المخابز ومكافحة العبث بمثل هذه المواد التي يستعملها المواطن وإهمال الرقابة عليها يمثل خطر على صحته وحياته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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