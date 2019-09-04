مفتشو بدر يطالبون “تعليم الوفاق” بالاعتذار

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نظم العاملون بوحدة التفتيش التربوي في بلدة “بدر” بمنطقة باطن الجبل وقفة إحتجاجية طالبو فيها محاسبة المعنيين بكتابة ونشر المنشور الذي صدر عن صفحة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق في صفحتها على الفيس بوك بشأن تأخر نتائج إمتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2018-2019 م .

ووصف المحتجون المنشور بأنه لا يليق بوزارة التعليم والعملية التعليمية، مطالبين الوزارة بالاعتذار الرسمي للمفتشين التربويين بيت الخبرة والعطاء وطالبوا أيضاً بالتحقق والتحقيق بالأسباب الفعلية في تأخر إصدار نتائج الشهادة الإعدادية للدور الأول لهذا العام كما طالبوا بالإسراع بصرف علاوة المفتشين التربويين أسوة بالمعلمين وصرف مستحقات المفتشين التربويين المتقاعدين وصرف العلاوات والمرتبات المتأخرة للمفتشين والنظر في مطالبهم بشكل عاجل .

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