“تساوة” تحتفل بدخول العام الهجري الجديد

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نظمت اللجنة الإدارية بمسجد شحلية في بلدة تساوة حفلاً دينياً بمناسبة دخول العام القمري الجديد 1441 هجري التي تذكر المسلمين بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه من مكة إلى المدينة وبها يؤرخ العام القمري لدى المسلمين .

تخلل الحفل تلاوة القرآن الكريم وألقيت محاضرات حول الحكمة من هجرته عليه السلام ودروس وعبر من حديث الهجرة ، واُختتم الحفل بابتهالات روحية وقصائد نبوية وضرب الدفوف ابتهاجاً بهذه المناسبة .

حضر الحفل أئمة وخطباء مساجد تساوة ومشائخ الطرق الصوفية بمختلف مناطق وادي عتبة وطلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم ورواد المسجد إضافةً لحلقتي نور الهدى للمالوف والموشحات وحلقة لسان المادحين للمدائح والندوات الثقافية والعلمية .

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