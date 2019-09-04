البركت .. مخيم تدريبي لشبيبة الهلال الأحمر

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اختتم في ضاحية البركت بمدينة غات فعاليات المخيم التدريبي ، الذي أشرفت عليه ونظمته شعبة الهلال الأحمر الليبي في مدينة غات، تحت شعار “من أجل قيادة فعالة” ضمن الخطة التدريبة السنوية لشعبة البركت.

انتظم المخيم التدريبي –حسب منظميه- من أجل إنشاء جيل قيادي جديد في مجال الإسعافات الأولية والخدمة التطوعية، وتخلّل الاختتام حفلة مناورة، قدّم فيها المتدربون والمتدربات كل ما تعلموه طيلة فترة المخيم، فقدموا خلال عروض الحفل لوحة تُعبّر عن جاهيزيتهم لمواجهة المواقف الطارئة .

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