دورة حول تربية النحل في تراغن

متابعة|218

انطلقت في قاعة النخيل بمدينة تراغن دورة حول تربية النحل برعاية فوج تراغن للكشافة والمرشدات وبتنظيم مشترك بين الكشافة ومربي النحل بإستضافة المدرب والخبير في مجال تربية النحل المهندس محمد عبدالله الساعدي .. وتسجل الدورة حضوراً متميزاً من مربي النحل والمهتمين من الشباب والشابات والمزارعين من كبار السن.

تشمل الدورة التعريف بخلية النحل وحياة النحل داخل خليته وخارجها وأهم الطرق والمقومات اللازمة لعملية تربية النحل وطريقة الاهتمام بالخلية ومتابعتها وصولاً إلى عملية إنتاج العسل والاستفادة منه سواء لغرض الاكتفاء الذاتي أو لتسويقه والاستفادة من مردوده المادي.

واختصت تراغن بتنظيم هذه الدورة على اعتبار نجاح الدورات السابقة وازدياد عدد المربين والمهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل ونظراً لأن المنطقة تزخر بعديد الأنواع من الأشجار مما يجعلها منطقة رعوية جيدة لخلايا النحل ويأمل القائمون على الدورة أن تثري الثقافة العامة حول تربية النحل وإنتاج العسل للمربي والمهتم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية