إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالجفرة

قام جهاز الحرس البلدي ببلدية الجفرة الثلاثاء بإحراق وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر والاجبان المنتهية الصلاحية التي تمت مصادرتها خلال الايام الماضية.

اتلاف المواد المذكورة تم بحضور رئيس الجهاز ومدراء المراكز بكل من هون وودان وسوكنة التي شملتها حملة الضبطيات التي استهدفت محلات البقالة لبيع المواد الغذائية والمقاهي والمطاعم في هون وودان وسوكنة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من الأجهزة الأمنية المختلفة.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي الجفرة نقيب عبدالحفيظ امطير ان الحملات التفتيشية ستتواصل وبشكل مستمر وستشمل كافة الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات حفاظا على سلامة المواطنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا