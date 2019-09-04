اختيار العيساوي نائباً لرئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي

أعلن المنتدى الكشفي العربي الـ 4 المقام حالياً في مدينة “شرم الشيخ” بجمهورية مصر العربية بأسماء المرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب القادم والمكون من ستة أعضاء منتخبين لمدة 3 سنوات القادمة.

حيث ترشحت الأردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان وفلسطين وسلطنة عمان والمغرب ومصر وليبيا لعضوية اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الـ 5 للشباب.

وبعد قرعة الانتخاب من الدول المشاركة تم انتخاب سلطنة عمان يمثلها أحمد كيمياني رئيساً) وليبيا يمثلها مالك العيساوي نائباً، والأردن يمثلها محمد قراجة مقررا والسعودية يمثلها علاء النجمي عضواً، والمغرب يمثلها حمزة الحمومي عضواً، وفلسطين يمثلها رند منتصر عضواً.

وتقوم اللجنة التحضيرية بالإعداد للمنتدى الكشفي العربي الـ 5 من حيث المواضيع وتحديد طرق العمل ويتولى الإقليم الكشفي العربي إعداد الوثائق وأوراق العمل، وتقديم المساعدة اللازمة لهيئة إدارة المنتدى، وذلك لمشاركة الشباب في صنع القرار وتمكينهم من الانخراط بالحركة الكشفية.

وتعتبر هذه اللجنة أداة تعزيز لمشاركة الشباب في العمل الكشفي العربي التي تدير وتشرف على أعماله.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا