الشريف يُطلع المشري على المجهود الحربي لمسلحي الوفاق جنوب طرابلس

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الدراع السياسي لجماعة الاخوان أمس الثلاثاء برفقة رئيس لجنة الأمن ومحاربة الإرهاب بالمجلس بلقاسم دبرز و رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي محمد الشريف ورئيس ركن الدفاع الجوي بحكومة الوفاق عبد الباسط بن جريد.

اللقاء عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس للإطمئنان على سير عمليات ما وصفوه بـ”صد العدوان عل طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والوقوف على أي متطلبات.

وأطلع الشريف المشري على المجهود الحربي لمسلحي الوفاق لدعم العمليات العسكرية للقوات التابعة لحكومة الوفاق ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” لدحر من وصفهم بـ “القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) .

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