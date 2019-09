“صحة المؤقتة” تبحث التعاون الدولي المشترك لدعم المنظومة الصحية بليبيا

المتوسط:

بحث مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة دكتورة أسماء ابعيرة، مع عدد من المنظمات الدولية والمتمثلة في منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الأحمر الدولي، بحث سبل التعاون في المجال الصحي لدعم المنظومة الصحية في ليبيا.

وناقش الاجتماع بمقر جهاز الإمداد الطبي في بنغازي، آلية التركيز العمل على تحسين جودة الأداء لتفعيل وتسهيل سرعة تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الصحية بمناطق العاصمة طرابلس وماجاورها.

وأوضحت ابعيرة، أن الصحة في ليبيا تعيش حالة طوارئ نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد، مؤكدةً أن وزارة الصحة استطاعت العمل بكل فاعلية وكفاءة في دعم وتجهيز وتفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ وتقديم كافة الخدمات الصحية بشرق وغرب وجنوب البلاد.

