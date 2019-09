ليبيا على طاولة مجلس الأمن خلال سبتمبر

المتوسط:

يعتزم مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بشأن ليبيا خلال شهر سبتمبر الحالي، بالتزامن مع افتتاح الدورة 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، في مُحاولات دولية لفك تعقيدات المشهد الليبي.

وتترأس روسيا اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، حيث قال سفيرها لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن “ليبيا لغز صعب للغاية”، وذهب إلى أبعد من ذلك، إذ قارنه بالملف السوري الشائك مُعتبراً أن ليبيا ملفٌ صعب وربما أكثر صعوبة من الملف السوري، مؤكدًا في ذات الوقت أن الحل العسكري غير مقبول.

جلسة مجلس الأمن المُرتقبة ستتخللها كلمة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي توعّد بإحالة جرائم قصف مطار معيتيقة إلى مجلس الأمن ولجنة الخبراء بالأمم المتحدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

