المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، الثلاثاء، رفقة رئيس لجنة الأمن ومحاربة الإرهاب بالمجلس بلقاسم دبرز، رئيس الأركان العامة، محمد علي المهدي الشريف، رفقة رئيس أركان الدفاع الجوي، عبد الباسط بن جريد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك” أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحث أوضاع الاشتباكات في طرابلس والوقوف على أي متطلبات.

The post المجلس الاستشاري يبحث اشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية