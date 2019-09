المتوسط:

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، تقديم مبعوثها لدى ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، إحاطة أمام مجلس الأمن.

وقالت البعثة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”: ” ترقبوا إحاطة الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في ليبيا اليوم 4 سبتمبر، الساعة 4 عصراً، بتوقيت العاصمة طرابلس”

