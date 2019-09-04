تصنيف طرابلس رابع أسوأ مدينة في العالم للعيش فيها

العنوان_ليبيا تصدرت فيينا للسنة الثانية على التوالي تصنيفا للمدن التي يحلو فيها العيش، فيما أتت العاصمة السورية دمشق في المركز الأخير بينما حلت العاصمة الليبية طرابلس في المركز الرابع لأسأ مدينة للعيش فيها.
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صحيفة العنوان الليبية
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