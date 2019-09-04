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تصنيف طرابلس رابع أسوأ مدينة في العالم للعيش فيها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا تصدرت فيينا للسنة الثانية على التوالي تصنيفا للمدن التي يحلو فيها العيش، فيما أتت العاصمة السورية دمشق في المركز الأخير بينما حلت العاصمة الليبية طرابلس في المركز الرابع لأسأ مدينة للعيش فيها.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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