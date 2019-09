اللجنة الفرعية لانتخاب بلدي غات تستكمل ورش للتوعية بالعملية الانتخابية

المتوسط:

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية، استكمال اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي غات عدد من ورش العمل التي تهدف إلى التوعية بالعملية الانتخابية.

وأوضحت اللجنة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن ورش العمل استهدفت كل من مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين لِحثهم على القيام بدورهم في توعية المواطنين بِأهمية التسجيل كناخبين و ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الدستورية , من خلال المشاركة في انتخاب مجلسهم البلدي .

