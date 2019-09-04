القضاء المالطي يتفاوض مع مُختطِف طائرة ليبية

قالت صحيفة مالطا اليوم إن المدعي العام المالطي عرض على المتهم الثاني في قضية خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية وتحويلها إلى مالطا في عام 2016 المدعو علي أحمد صالح السجن لمدة 10 سنوات مقابل إدلائه بشهادة ضد المتهم الأول شاه سوكو موسى.

الصحيفة ذكرت أنه يجري التفاوض على اتفاق للمساومة، مع إصرار المدعي العام على الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أدنى مقابل إقرار صالح بالذنب وشهادته ضد موسى.

وذكرت مالطا تودي أن المتهمين اللذين ينحدران من مدينة سبها تم اتهامهما بالخطف وممارسة عمل إرهابي من قبل الادعاء العام وذلك عقب تهديدهم بتفجير الطائرة التي تحمل على متنها 111 راكبا إذا ما لم تغير الطائرة مسارها من طرابلس إلى مالطا.

وبحسب الصحيفة فقد أطلق سراح موسى بكفالة وتم تأمينه من خلال إيداع مبلغ قيمته 20 ألف يورو وضمان شخصي بقيمة 50 ألف يورو في فبراير الماضي ، وستعقد الجلسة القادمة في أكتوبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية