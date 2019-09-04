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القضاء المالطي يتفاوض مع مُختطِف طائرة ليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت صحيفة مالطا اليوم إن المدعي العام المالطي عرض على المتهم الثاني في قضية خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية وتحويلها إلى مالطا في عام 2016 المدعو علي أحمد صالح السجن لمدة 10 سنوات مقابل إدلائه بشهادة ضد المتهم الأول شاه سوكو موسى.

الصحيفة ذكرت أنه يجري التفاوض على اتفاق للمساومة، مع إصرار المدعي العام على الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أدنى مقابل إقرار صالح بالذنب وشهادته ضد موسى.

وذكرت مالطا تودي أن المتهمين اللذين ينحدران من مدينة سبها تم اتهامهما بالخطف وممارسة عمل إرهابي من قبل الادعاء العام وذلك عقب تهديدهم بتفجير الطائرة التي تحمل على متنها 111 راكبا إذا ما لم تغير الطائرة مسارها من طرابلس إلى مالطا.

وبحسب الصحيفة فقد أطلق سراح موسى بكفالة وتم تأمينه من خلال إيداع مبلغ قيمته 20 ألف يورو وضمان شخصي بقيمة 50 ألف يورو في فبراير الماضي ، وستعقد الجلسة القادمة في أكتوبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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