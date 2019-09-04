مدير أمن بنغازي يجتمع مع رؤساء مراكز الشرطة

بحث مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، أمس، في اجتماع أمني بالمديرية مع رؤساء مراكز الشرطة، الوضع الأمني في نطاق اختصاص هذه المراكز، وآخر التطورات الأمنية، وما تم اتخاذه من تدابير أمنية حيالها، إلى جانب دور مراكز الشرطة في رفع الأداء الأمني وفق الخطة الموضوعة.

وحسب مكتب الإعلام بمديرية أمن بنغازي، فقد اطلع العميد عبدالعزيز على المشاكل التي تعاني منها المراكز، والتي تؤثر سلبا على أدائها الأمني، وفي أولوياتها نقص الإمكانيات، ووعد بالعمل على تذليلها للرفع من كفاءة العمل الأمني بالمراكز.

كما بحث الاجتماع آلية العمل الإداري، والحركة المستندية التي تربط المراكز بإدارة المديرية.

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