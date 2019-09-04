عودة الكهرباء إلى عين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إرجاع التيار الكهربائي إلى منطقة عين زارة «جنوب طرابلس»، بعد إجراء عمليات صيانة.

ونفذت فرق الشركة أعمال صيانة وتشغيل محطة الخيتوني، أمس الثلاثاء، مما أسهم في إعادة التيار وتغذية بعض الخطوط في عين زارة، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت الشركة في بيان، يوم الأحد الماضي، أن المواطنين «سيلمسون تحسنًا في أداء المنظومة الكهربائية» خلال الفترة المقبلة.

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جاء ذلك بالتزامن مع تشغيل الوحدتين: البخارية الأولى في محطة الخليج، والغازية الثالثة في محطة الزاوية، مما يعزز القدرات المتاحة للشبكة بنحو 400 ميغاوات.

ونوهت الشركة بأن «كثرة الاعتداءات على محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، تسببت في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة».

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