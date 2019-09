إعلان نتائج امتحانات شهادات المستوى العادي والمتقدم لمدارس التعليم الدولي

المتوسط:

أشرفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، هذا العام لأول مرة على الامتحانات النهائية لشهادتي التعليم العادي والمتقدم بمدراس التعليم الأجنبي بالدولة الليبية، وذلك في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو، حيث تقدم للامتحان ما عدده 160 طالب وطالبة، من تسع مدارس تعليم أجنبي.

جدير بالذكر أن الطلبة الناجحين بهذه الامتحانات لن يمروا بمراحل معاينة ومعادلة واعتماد شهاداتهم من قبل إدارة الجودة أو التعليم الخاص، بل يحق لهم التقدم مباشرة للقبول بالكليات الجامعية الليبية حسب الشروط العامة للقبول، وذلك إسوة بطلبة المدراس الثانوية الليبية.

وقد نجح ما عدده 59 من مجموع الـ 160 طالب وطالبة الذين أجروا الامتحانات، وبالتالي تكون نسبة النجاح هي 36.87%..

