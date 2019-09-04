«الأرصاد» يحذر من سيول محتملة على غات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار مصحوبة بسحب رعدية، بداية من الغد الخميس، على مدينة غات والمناطق المجاورة لها والحدودية مع الجزائر.

وأوضح المركز، أن الأمطار قد تتحول إلى سيول وتجمع للمياه في المناطق والتجمعات السكنية المنخفضة، ما يسفر عن إغلاق بعض الطرق، حسب تنبيه نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتعرضت غات إلى سيول يوم 4 يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها.

وتلقت المدينة خلال الفترة الماضية مساعدات من بلديات مجاورة، وجمعيات أهلية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر لمساعدة النازحين، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

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