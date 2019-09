«الوطنية للنفط» تصدر شحنة ديزل من الزويتينة إلى هولندا

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تصدير شحنة ديزل من ميناء الزويتينة اليومين الماضيين، إلى هولندا عبر ناقلة المحروقات هايد.

وكانت المؤسسة صدرت قبل أسبوع شحنة من غاز “الـ بي جي” والمقدرة بخمسة آلاف طن إلى دولة إيطاليا عبر ناقلة النفط غاز فكتوريا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع إيرادات مبيعات النفط والغاز خلال شهر يوليو إلى مليارين ومئة مليون، أي بزيادة قدرها 23% وبمقدار زيادة بلغ 403 ملايين دولار.

