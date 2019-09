المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنَّ فرقة تغيير الجهد التابعة لدائرة توزيع طرابلس قامت يوم الأمس الثلاثاء الموافق 2019/9/3م بتغيير الجهد بمنطقة شارع الزاوية من 110/220 ك.ف الى 380 ك.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، إلى أنه تم استبدال المحول والكوابل المغذية بالمحطة بالكامل.

The post «الكهرباء»: صيانة الكوابل المغذية لمحطات الزاوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية