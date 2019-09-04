المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: ميليشيات جويلي تنتهك حرمة البيوت

العنوان_طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ان بيوت الليبيين في منطقة العزيزية تستباح من قبل ميليشيات جويلي وبأنها أصبحت تقام فيها المناسبات.

وتابع بأن ميلشيات الجويلي تتصرف في بيوت وارزاق الليبيين والعبث بمقدرات حياته كأنها ملك خاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية