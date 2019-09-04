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المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: ميليشيات جويلي تنتهك حرمة البيوت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ان بيوت الليبيين في منطقة العزيزية تستباح من قبل ميليشيات جويلي وبأنها أصبحت تقام فيها المناسبات.
وتابع بأن ميلشيات الجويلي تتصرف في بيوت وارزاق الليبيين والعبث بمقدرات حياته كأنها ملك خاص.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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