الأرصاد: تكاثر السحب شمالًا.. وسيول محتملة على غات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق متفرقة من شمال ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار من حين لآخر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وحذرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، من سقوط أمطار على غات والمناطق المجاورة لها، الحدودية مع الجزائر، التي قد تتحول إلى سيول، بينما تبقى الأجواء صيفية في غالبية المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تتكاثر السحب من حين لآخر، خاصة هذا اليوم، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية، تصل إلى 36 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل وبنغازي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية، وبين 36 و38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد على غات والمناطق المجاورة لها، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد يتسبب في جريان المياه في بعض الأودية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية.

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