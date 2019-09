مستجدات الأوضاع في ليبيا محور مباحثات أبو الغيط ووزير الخارجية العراقي

المتوسط:

ناقش الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان وسوريا واليمن.

وجاءت المباحثات الثنائية بين الأمين العام للجامعة العربية، ووزير الخارجية العراقي، خلال زيارة أبو الغيط، العراق.

وأكدا الطرفان خلال المؤتمر الصحفي أن الملف الليبي نال النصيب الأكبر من المباحثات.

وكان أبو الغيط، استقبل الإثنين الماضي، غسان سلامة، المبعوث الأممي في ليبيا، لبحث آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية على الساحة الليبية.

