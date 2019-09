المتوسط:

قال أحد أعضاء اللجنة المكلفة لمتابعة المستودعات ومحطات الوقود ببلدية شحات، عبدالسلام خالد، إنَّه سوف يتم توزيع أسطوانات غاز الطهي صباح اليوم عند الساعة 9:45. في مستودع وسط المدينة.

وستقوم اللجنة المكلفة بمتابعة تلقي أي شكاوى من المواطنين بخصوص التوزيع.

