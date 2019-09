«صحة المؤقتة» تبحث تحسين الأداء للمستشفيات الواقعة شرق البلاد

المتوسط:

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة، نوري الفسي، برفقة عضو التفتيش محمد جلهوم في زيارة تفقدية للمستشفيات الواقعة شرقي البلاد وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، حيث شملت الجولة التفتيشية بداية من مستشفي امساعد العام ومستشفى البردي العام ومستشفى قصر الجدي القروي ومستشفى بئر الاشهب القروي ومستسفى كمبوت القروي و بعض المرافق الصحيه التابعة ادارة الخدمات الصحية طبرق.

كما اطلعت إدارة التفتيش المتابعة بوزارة الصحة علي خدمات الإسعاف والطواري لبحث حاله الجهوزية الكاملة والقضايا، التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام الإيواء وغرف العناية وأقسام الاسعاف والطوارئ وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2019.

واطلع الفسي خلال جولته التفقدية علي عدداً من الأقسام والتفتيش علي مخازن الأدوية وخدمات الإعاشة والتغذية والنظافة وتفقد إجراءات مكافحة العدوي والسلامه المهنية وذلك ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات ومدي توفر الاشتراطات الصحية والقانونية بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

