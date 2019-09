مندوب روسيا: «الأزمة الليبية أكثر تعقيدًا من نظيرتها السورية»

المتوسط:

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا، أن الأزمة الليبية أكثر تعقيدًا من نظيرتها السورية.

وتطرق مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة تولي موسكو رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، إلى الأوضاع في ليبيا.

وأوضح نيبيزيا، خلال المؤتمر، أن مجلس الأمن سيعقد، اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات تتضمن إفادة من الممثل الأممي الخاص بليبيا، غسان سلامة، عن تطورات الأزمة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

