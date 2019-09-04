اختتام الاجتماع الفني الثاني بين الوطنية للنفط وشركة الواحة

عُقد يومي 1 و 2 سبتمبر 2019 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة وشركة الواحة للنفط، وذلك لمناقشة نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز الحر والمصاحب والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2019 والمقترحة للعام 2020.

وقد حضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كلّ من مدير إدارة الصيانة والمشاريع، نجمي كريم و مدير إدارة تطوير الاحتياطي، و مدير إدارة الإنتاج، إضافة إلى عدد من المختصين من الإدارات الفنية والمالية، وممثلين عن شركة تقنية للأعمال الهندسية ومعهد النفط الليبي، وعبر الدوائر المغلقة من رأس لانوف، مدير إدارة القياس.

كما حضر عن جانب شركة الواحة للنفط عدد من مدراء الإدارات الفنية والصحة والسلامة والبيئة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض نتائج العمليات المكثفة لتحسين انتاج الآبار، واستعدادات لجنة إدارة الشركة لوضع حقل الفارغ المرحلة الثانية على خط الإنتاج، إضافة إلى الخطط المقترحة لوضع حقلي شمال جالو و “م ن 98” على الإنتاج، وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماع على أهمية هذه المشاريع، و دعت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة إلى الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن سلامة جميع العاملين بكافّة المواقع.

كما أعربت المؤسسة عن شكرها العميق لموظفي شركة الواحة لما بذلوه من جهود استثنائية من أجل ضمان استمرار عمليات الإنتاج، وذلك على الرغم من كلّ الصعوبات والتحديات التي واجهتهم.

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