«معيتيق» يلتقي بومطاري لبحث برنامج التأمين الصحي

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري ، الذي استعرض الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية من خلال اللجان والإدارات المختصة بشأن البدء في مناقشات إعداد الميزانية العامة للسنة المالية 2020م.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية، أنه تم التطرق خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لبرنامج التأمين الصحي لإسهامه في الرفع من مستوى الرعاية الصحية للمواطنين وآليات تنفيذه.

