تفاصيل اجتماع مدير أمن بنغازي مع رؤساء مراكز الشرطة

قام مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، أمس، بعقد اجتماع مع رؤساء مراكز الشرطة، لبحث الوضع الأمني في نطاق اختصاص هذه المراكز، وآخر التطورات الأمنية، وما تم اتخاذه من تدابير أمنية.

واطلع العميد عبدالعزيز، على المشاكل التي تعاني منها المراكز، والتي تؤثر سلبا على أدائها الأمني، وفي أولوياتها نقص الإمكانيات، ووعد بالعمل على تذليلها للرفع من كفاءة العمل الأمني بالمراكز، حيثُ بحث الاجتماع آلية العمل الإداري، والحركة المستندية التي تربط المراكز بإدارة المديرية.

